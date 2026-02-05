’Nocturno andino’ nella libreria ’Qb’

Questa sera la libreria ’Qb’ di piazza Pacciardi ospita la presentazione di ’Nocturno andino’, il nuovo romanzo di Paolo Banfi pubblicato da Effigi. L’autore sarà presente per incontrare i lettori e parlare del suo libro, ambientato tra le montagne andine. L’evento richiama molti appassionati, pronti a scoprire le atmosfere e le storie che Banfi ha scritto tra le sue pagine.

Sarà la libreria 'Qb' di piazza Pacciardi a ospitare la presentazione di 'Nocturno andino', il nuovo romanzo di Paolo Banfi pubblicato da Effigi. Un incontro aperto al pubblico che vedrà dialogare l'autore con Mario Papalini (nella foto), editore, e Fabrizio Boldrini, docente universitario, per accompagnare i lettori dentro una storia ambientata tra le regioni più remote del Sud Perù, dove il viaggio diventa osservazione del mondo e scoperta interiore. Nel romanzo il protagonista attraversa villaggi isolati e altopiani battuti dal vento, entrando in contatto con comunità lontane e con una quotidianità essenziale che mette in discussione certezze e aspettative.

