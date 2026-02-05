Nkunku la rivincita è servita | potrebbe diventare il miglior acquisto di gennaio del Milan
Christopher Nkunku ha lasciato il segno nella sua prima partita a Bologna, dove ha segnato un gol e procurato un rigore. Per il Milan, potrebbe essere il colpo più importante di gennaio. L’attaccante francese, arrivato a gennaio, ha mostrato di potersi subito inserire bene nella squadra. La sua rivincita sembra essere iniziata, e i tifosi già sognano in grande.
'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha dedicato un approfondimento a Christopher Nkunku, classe 1997, attaccante francese del Milan che, probabilmente, martedì sera in casa del Bologna ha disputato la sua miglior partita con la maglia rossonera. Prima ha provato a mandare in porta Ruben Loftus-Cheek. Quindi ha dato spettacolo con un paio di numeri in mezzo al campo; con un colpo di testa sotto misura ha 'ispirato' - di fatto - il primo gol dei rossoneri e poi ha messo in ghiaccio in risultato procurandosi e trasformando il calcio di rigore del raddoppio. Il tutto al termine di un mese di passione per Nkunku, il quale, come si ricorderà, non aveva fatto in tempo a segnare i primi suoi due gol in campionato, in Milan-Verona 3-0 di fine dicembre 2025, che era finito sul mercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Approfondimenti su Nkunku Milan
Nkunku, il vero acquisto di gennaio. Il Milan ora ha un attaccante in più
Il Milan ha preso Nkunku, il vero acquisto di gennaio.
Milan, Toni non ha dubbi: “Modric il miglior acquisto del 2025, ecco la motivazione”
Ultime notizie su Nkunku Milan
Argomenti discussi: Milan, Allegri punta su Nkunku: gli servono i suoi gol per restare in scia; Il Milan vince, diverte e torna da Bologna con un Nkunku in più; IL 9 ORA È LUI NESSUN DIAVOLO SEGNA DI PIÙ NEL NUOVO ANNO Rivincita Nkunku; Bologna-Milan 0-3, gol e highlights: segnano Loftus, Nkunku e Rabiot.
Rivincita Nkunku: nel Milan nessuno segna più di lui nel nuovo annoIl francese è già a quota 3 gol nel 2026: allontanate le voci di addio, il bomber di scorta è diventato decisivo ... msn.com
Nkunku sta tornando in forma al Milan e segna più di tutti nel 2026Un episodio curioso mette in luce il momento di forma e la rinascita di Christopher Nkunku nel Milan di Massimiliano Allegri. Christopher Nkunku, attaccante francese del Milan, ha vissuto un periodo d ... notiziemilan.it
Nkunku e l’anno della rivincita: con un grande inizio di 2026 prova a prendersi il Milan x.com
Pianetamilan.it. . #Vlahovic al #Milan a giugno rimanere una possibilità, conferma Moretto anche Intanto parliamo anche di #Rabiot e #Nkunku, uomini copertina di ieri, con il nostro Stefano Bressi facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.