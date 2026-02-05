Christopher Nkunku ha lasciato il segno nella sua prima partita a Bologna, dove ha segnato un gol e procurato un rigore. Per il Milan, potrebbe essere il colpo più importante di gennaio. L’attaccante francese, arrivato a gennaio, ha mostrato di potersi subito inserire bene nella squadra. La sua rivincita sembra essere iniziata, e i tifosi già sognano in grande.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha dedicato un approfondimento a Christopher Nkunku, classe 1997, attaccante francese del Milan che, probabilmente, martedì sera in casa del Bologna ha disputato la sua miglior partita con la maglia rossonera. Prima ha provato a mandare in porta Ruben Loftus-Cheek. Quindi ha dato spettacolo con un paio di numeri in mezzo al campo; con un colpo di testa sotto misura ha 'ispirato' - di fatto - il primo gol dei rossoneri e poi ha messo in ghiaccio in risultato procurandosi e trasformando il calcio di rigore del raddoppio. Il tutto al termine di un mese di passione per Nkunku, il quale, come si ricorderà, non aveva fatto in tempo a segnare i primi suoi due gol in campionato, in Milan-Verona 3-0 di fine dicembre 2025, che era finito sul mercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Nkunku, la rivincita è servita: potrebbe diventare il miglior acquisto di gennaio del Milan

Approfondimenti su Nkunku Milan

Il Milan ha preso Nkunku, il vero acquisto di gennaio.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Nkunku Milan

Argomenti discussi: Milan, Allegri punta su Nkunku: gli servono i suoi gol per restare in scia; Il Milan vince, diverte e torna da Bologna con un Nkunku in più; IL 9 ORA È LUI NESSUN DIAVOLO SEGNA DI PIÙ NEL NUOVO ANNO Rivincita Nkunku; Bologna-Milan 0-3, gol e highlights: segnano Loftus, Nkunku e Rabiot.

Rivincita Nkunku: nel Milan nessuno segna più di lui nel nuovo annoIl francese è già a quota 3 gol nel 2026: allontanate le voci di addio, il bomber di scorta è diventato decisivo ... msn.com

Nkunku sta tornando in forma al Milan e segna più di tutti nel 2026Un episodio curioso mette in luce il momento di forma e la rinascita di Christopher Nkunku nel Milan di Massimiliano Allegri. Christopher Nkunku, attaccante francese del Milan, ha vissuto un periodo d ... notiziemilan.it

Nkunku e l’anno della rivincita: con un grande inizio di 2026 prova a prendersi il Milan x.com

Pianetamilan.it. . #Vlahovic al #Milan a giugno rimanere una possibilità, conferma Moretto anche Intanto parliamo anche di #Rabiot e #Nkunku, uomini copertina di ieri, con il nostro Stefano Bressi facebook