Niscemi i commercianti che avevano attività nella zona rossa | Le nostre entrate sono zero le spese invece in bilico

I commercianti di Niscemi, colpiti dalla zona rossa, si trovano in grande difficoltà. Le loro entrate sono ferme da settimane e le spese continuano a salire, mettendo a rischio la sopravvivenza delle attività. Alcuni di loro si lamentano di non essere ancora stati ascoltati, mentre altri, che hanno perso anche la casa a causa della frana, chiedono interventi concreti. La situazione resta tesa e senza risposte chiare da parte delle autorità.

In collegamento con "Realpolitik", intervengono alcune persone che hanno perso la casa e le loro attività a causa della frana di Niscemi. "Anche le attività commerciali sono state colpite, fino a oggi abbiamo parlato di case ma ci siamo anche noi che abbiamo attività che ci permettono di vivere con dignità" ha detto la proprietaria di un mulino con pastificio annesso., "Io e la mia famiglia avevamo da poco ristrutturato la nostra attività dove lavoravano 13 persone che oggi sono ferme. Quello che chiediamo come comitato è essere ascoltati, non solo a livello locale ma anche regionale e nazionale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Questa mattina a Niscemi una palazzina di tre piani è crollata improvvisamente.

Nella notte a Niscemi piove forte e si sono sentiti diversi boati, creando tensione tra i residenti.

Conte: Daremo 1 milione di euro alle famiglie di Niscemi e colpite dal maltempo, ci siamo tagliati lo stipendioIl Movimento 5 stelle è pronto a donare un milione di euro alle famiglie e alle imprese calabresi, siciliane e sarde colpite dal maltempo. La proposta viene lanciata con un video sui social dal leader ... today.it

Conte a Niscemi: 1 milione di euro dai nostri stipendi per le famiglie. Ecco come funzioneràScopri le ultime misure per Niscemi dopo il disastro del Ciclone Harry. Giuseppe Conte annuncia un milione di euro di sostegno. informazionescuola.it

Il cuore grande della nostra Comiso: tantissimi cittadini, commercianti al dettaglio, parafarmacie… E domani di prima mattina sarà la volta dei posteggianti dell’ortofrutta del nostro mercato… E subito dopo, in partenza per Niscemi! QUESTO POM facebook