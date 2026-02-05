Questa sera Nintendo ha tenuto il suo primo grande evento dell’anno, il Nintendo Direct: Partner Showcase. La presentazione si è concentrata sui giochi di terze parti, annunciando nuovi titoli e mostrando trailer esclusivi. Molti fan hanno seguito con attenzione, aspettando novità e aggiornamenti sui titoli più attesi. Con questa diretta, Nintendo mette subito in chiaro di voler puntare forte sui partner esterni per il 2026.

Si è concluso il Nintendo Direct: Partner Showcase del 5 febbraio 2026, il primo grande appuntamento dell’anno per Nintendo, interamente focalizzato sui titoli di terze parti. La presentazione ha messo in evidenza il ruolo centrale di Nintendo Switch 2, affiancata comunque da Nintendo Switch per diversi progetti multipiattaforma. Tra debutti assoluti, ritorni migliorati e annunci a sorpresa, l’evento ha delineato un calendario ricco e continuo nei prossimi mesi. Ampio spazio è stato dato a produzioni occidentali e giapponesi, con una forte varietà di generi. Il messaggio è chiaro: il supporto delle terze parti sarà uno dei pilastri della nuova generazione Nintendo. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Nintendo Direct: Partner Showcase, tutti i giochi, gli annunci e i trailer del 5 Febbraio 2026

Approfondimenti su Nintendo Direct

Nintendo ha annunciato ufficialmente un nuovo evento, il Partner Showcase, previsto per febbraio 2026.

L'Xbox Developer Direct 2026 ha segnato l'inizio del calendario videoludico di Microsoft, offrendo una panoramica degli annunci, dei trailer e dei giochi in sviluppo.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Nintendo Direct

Argomenti discussi: Nintendo Direct: Partner Showcase annunciato con data e ora: manca pochissimo; Nintendo Direct: Partner Showcase annunciato per domani; Nintendo Direct Partner Showcase: un evento focalizzato su terze parti in arrivo?; Il Nintendo Direct: Partner Showcase è confermato per il 5 febbraio 2026.

Nintendo Direct: Partner Showcase: ecco tutto quello che è stato annunciatoCome annunciato, oggi Nintendo ha trasmesso un lungo Nintendo Direct, dedicato alle uscite dei giochi di terze parti per Nintendo Switch 2, in cui non sono mancate sicuramente le novità. I giochi ... multiplayer.it

Nintendo Direct: Partner Showcase, tutti gli annunciIl Nintendo Direct ha presentato un mix di titoli classici riproposti in versione migliorata e grandi avventure che debuttano su Switch 2 ... 4news.it

Da Holly e Benji a FF7: tutti gli annunci del nuovo Nintendo Direct Partner Showcase x.com

Recap del Nintendo Direct Partner Showcase 2026: tra gli annunci, Fallout 4, Indiana Jones, Final Fantasy VII Rebirth e Oblivion Remastered su Nintendo Switch 2. facebook