niente conferenza per conte prima di genoa napoli

Antonio Conte salta la conferenza stampa prima della partita contro il Genoa. L’allenatore del Napoli preferisce non parlare in vista del match e non parteciperà all’appuntamento quotidiano con i giornalisti. La società ha confermato questa decisione senza fornire ulteriori spiegazioni. I tifosi restano in attesa di vedere come il tecnico affronterà la sfida con i rossoblù di De Rossi.

La Ssc Napoli comunica che non ci sarà nessuna conferenza stampa prepartita in vista della sfida di campionato contro il Genoa, in programma sabato pomeriggio al Ferraris alle ore 18. Antonio Conte quindi non incontrerà i giornalisti alla vigilia della partita nonostante non ci siano state partite infrasettimanali. Il tecnico azzurro interverrà direttamente ai microfoni di DAZN nel prepartita e poi nella conferenza stampa al termine di Genoa-Napoli. Marchetti: “Manolas al Napoli anche senza Diawara. Acquisto finanziato con 8 possibili cessioni”. Il punto Tesser: “Assenze in difesa? adatterò il modulo ai calciatori a disposizione” Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

