Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta si sono sposati in gran segreto. La cerimonia si è svolta in modo molto semplice, solo con pochi amici stretti. Nessun festone né abiti appariscenti, solo un momento intimo tra i due. La coppia ha preferito mantenere tutto riservato, evitando i riflettori e i dettagli pubblici.

Nessun festone, nè abiti esagerati. Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta si sono appena spostati e hanno scelto di celebrare le nozze in maniera super privata Un matrimonio a sorpresa ma soprattutto intimo quello tra Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta. I due avevano già annunciato di sposarsi: lo scorso marzo lui le aveva fatto la proposta in un ristorante noto di Firenze con vista sull’Arno. E ieri a condividere le nozze sono proprio loro sui social con pochi scatti ma significativi, tra questi uno in cui si vede la torta nunziale con su scritto “just married” e un altro che mostra la famiglia al completo con la ragazza che indossa un cappotto bianco. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta si sono sposati: La cerimonia con pochi intimi

Approfondimenti su Zaniolo Scaperrotta

Niccolò Zaniolo e Sara Scaperrotta si sono sposati in un matrimonio a sorpresa.

In queste ore Sara Scaperrotta ha condiviso le foto del matrimonio con Nicolò Zaniolo.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Zaniolo Scaperrotta

Argomenti discussi: Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta si sono sposati; Zaniolo, matrimonio a sorpresa: si è sposato con Sara Scaperrotta; Niccolò Zaniolo sposa Sara Scaperrotta, la madre di suo figlio; Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta si sono sposati: le foto del matrimonio a sorpresa.

Zaniolo si è sposato, il matrimonio a sorpresa con Sara ScaperrottaNicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta si sono sposati. Ieri, mercoledì 4 febbraio, la coppia ha pronunciato il fatidico sì. La proposta di matrimonio era arrivata a marzo del 2025. Un matrimonio intimo, ... adnkronos.com

Il matrimonio intimo di Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta: amore ritrovato e secondo figlio in arrivoIntimità e seconde possibilità: il matrimonio riservato di Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta, tra amore ritrovato e la gioia di una famiglia in crescita. notizie.it

«Nicolò Zaniolo ha sempre amato stupire. » E oggi non ha fatto eccezione. Questa volta ha scelto di sorprendere tutti pubblicando sui social la foto del suo matrimonio, celebrato in gran segreto a Moruzzo, sulle colline vicino Udine. Qui ha deciso di costruire l facebook

Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta, matrimonio a sorpresa #nicolòzaniolo x.com