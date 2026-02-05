Nico Paz il dischetto era il suo tallone d’Achille già ai tempi del Real | nel 2022 fallì un rigore in Youth League contro il Lipsia

Da ilnapolista.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nico Paz torna a sbagliare un rigore. Il giocatore dell’Inter ha fallito un penalty durante l’allenamento, ricordando i suoi problemi con i tiri dal dischetto ai tempi del Real Madrid. Il suo rapporto con i rigori non è mai stato semplice, e questa volta la pressione sembra averlo tradito di nuovo.

Nico Paz non ha un rapporto esattamente idilliaco con i calci di rigore e, evidentemente, è un qualcosa che si porta dietro dai tempi del Real Madrid. Ne parla Diario As. Nico Paz e i rigori: un amore complicato. Si legge su As: La realtà è che Nico Paz ha un punto debole. Il suo tallone d’Achille. I rigori non gli riescono particolarmente bene. Le statistiche, prima di tirare il rigore contro l’Atalanta, lo tradivano: due rigori nella stagione 2025-26 in Italia, due errori. E contro la Dea la sua mala sorte è proseguita: tre su tre sbagliati. In precedenza non aveva segnato contro il Lecce, sullo 0-0 iniziale, anche se poi il Como ha vinto 2-0 con un suo gol. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

nico paz il dischetto era il suo tallone d8217achille gi224 ai tempi del real nel 2022 fall236 un rigore in youth league contro il lipsia

© Ilnapolista.it - Nico Paz, il dischetto era il suo tallone d’Achille già ai tempi del Real: nel 2022 fallì un rigore in Youth League contro il Lipsia

Approfondimenti su Nico Paz

Como, nuova gerarchia dal dischetto? Da Cunha tira il rigore con Nico Paz e Douvikas in campo

A Como, si torna a discutere della possibile gerarchia sui rigori.

DIRETTA Tutte le notizie del 25 novembre: il Real Madrid rivuole Nico Paz già a gennaio LIVE

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Nico Paz

Argomenti discussi: Clamoroso Nico Paz: sbaglia un altro rigore! Numeri horror, la gerarchia dal dischetto nel Como…; Nico Paz sbaglia dal dischetto, l’Atalanta in dieci strappa lo 0-0 al Como; Nico Paz sbaglia il rigore in Como-Atalanta al 98' e scoppia in lacrime: in Serie A ne ha falliti 3 su 3; Nico Paz e la maledizione dal dischetto: una statistica condanna il 10 del Como.

nico paz il dischettoNico Paz e la maledizione dei rigori. Il Como ha un problema dal dischettoLa maledizione dei rigori perseguita Nico Paz. L’argentino, in una stagione e mezza di serie A, ha sbagliato penalty, senza segnarne uno. Le lacrime sono scivolate sul viso di Paz, dopo l’errore contr ... ilgiorno.it

nico paz il dischettoNico Paz sbaglia il rigore in Como-Atalanta al 98' e scoppia in lacrime: in Serie A ne ha falliti 3 su 3Maledizione dal dischetto per Nico Paz: il fantasista argentino, che ha fallito il penalty a tempo scaduto contro l'Atalanta, ha inanellato il terzo errore su altrettante esecuzioni in A. msn.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.