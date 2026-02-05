Nico Paz torna a sbagliare un rigore. Il giocatore dell’Inter ha fallito un penalty durante l’allenamento, ricordando i suoi problemi con i tiri dal dischetto ai tempi del Real Madrid. Il suo rapporto con i rigori non è mai stato semplice, e questa volta la pressione sembra averlo tradito di nuovo.

Nico Paz non ha un rapporto esattamente idilliaco con i calci di rigore e, evidentemente, è un qualcosa che si porta dietro dai tempi del Real Madrid. Ne parla Diario As. Nico Paz e i rigori: un amore complicato. Si legge su As: La realtà è che Nico Paz ha un punto debole. Il suo tallone d’Achille. I rigori non gli riescono particolarmente bene. Le statistiche, prima di tirare il rigore contro l’Atalanta, lo tradivano: due rigori nella stagione 2025-26 in Italia, due errori. E contro la Dea la sua mala sorte è proseguita: tre su tre sbagliati. In precedenza non aveva segnato contro il Lecce, sullo 0-0 iniziale, anche se poi il Como ha vinto 2-0 con un suo gol. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Nico Paz, il dischetto era il suo tallone d’Achille già ai tempi del Real: nel 2022 fallì un rigore in Youth League contro il Lipsia

A Como, si torna a discutere della possibile gerarchia sui rigori.

