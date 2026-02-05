New Generation Srl esprime cordoglio dopo omicidio di Gaetano Russo leader del movimento

La notte tra il 4 e il 5 febbraio, Sarno piange la scomparsa di Gaetano Russo, leader del movimento locale. Russo è stato trovato morto nella sua casa, lasciando un vuoto grande tra amici e conoscenti. La sua morte ha scosso la comunità, che ora si chiede cosa sia successo e quale sia stata la causa di questa perdita improvvisa. Le autorità hanno aperto un’indagine, mentre i vicini si stringono attorno alla famiglia del leader. La sua figura rimane al centro dell’attenzione, tra ricordi e interrogativi irrisolti.

Nel cuore della notte del 4 febbraio 2026, a Sarno, in provincia di Salerno, è morto Gaetano Russo, un uomo che ha rappresentato, per molti anni, un pilastro della comunità locale. L'omicidio, verificatosi in condizioni misteriose, ha lasciato un vuoto profondo nella vita di coloro che lo conoscevano, tra cui la New Generation Srl, azienda con la quale aveva instaurato un rapporto commerciale duraturo. Il presidente della società, Francesco Procopio, ha espresso il proprio cordoglio con un comunicato stampa firmato e pubblicato il 5 febbraio 2026, in cui descrive l'uomo con cui ha lavorato, non soltanto in senso professionale, ma anche in senso umano.

