I Brooklyn Nets hanno deciso di tagliare Cam Thomas e Haywood Highsmith. La mossa cambia le carte in tavola per la squadra, che ora deve riorganizzare il roster e trovare nuove soluzioni offensive. I due giocatori erano stati parte del team fino a poco fa, ma ora sono fuori lista, aprendo alcuni dubbi su come i Nets affronteranno le prossime partite.

Le recenti mosse dei Brooklyn Nets hanno aperto nuove dinamiche per il roster, ridefinendo i ruoli e le prospettive offensive della squadra. La mossa su Cam Thomas evidenzia una gestione mirata del capitale umano, con implicazioni sia per la griglia attuale sia per le possibilità di mercato nelle settimane a venire. Cam Thomas, guardia ventenne proveniente dall’università Louisiana State University, è stato ufficialmente tagliato dai Nets, diventando free agent e pronto a discutere una nuova destinazione. In questa stagione sta registrando 15,6 punti a partita e 3,1 assist di media, metriche che evidenziano una crescita rispetto al rendimento degli anni passati, dove ha chiuso con medie di 24 punti e 22,5 punti per gara nelle stagioni precedenti. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Nets, tagliati Cam Thomas e Haywood Highsmith

Nel mondo della pallacanestro, i risultati della notte vedono il successo di New York sui Nets con un margine di 66 punti, mentre Gilgeous Alexander guida gli Oklahoma City Thunder a Milwaukee con 40 punti.

Hunter Tyson è passato ai Brooklyn Nets, mentre Denver sta valutando di convertire il contratto di Spencer Jones.

