Netflix sui BTS | In programma un evento planetario

Per i fan dei BTS c’è un’anticipazione che fa sognare. Netflix ha annunciato un concerto mondiale, trasmesso in diretta sulla piattaforma, che promette di essere un evento unico nel suo genere. I fan di tutto il mondo potranno seguirlo in tempo reale, vivendo un momento speciale con la band coreana.

Per tutti i fan del gruppo musicale BTS arrivano buone notizie. Netflix ha organizzato un grandissimo concerto evento, trasmesso direttamente in piattaforma, in diretta assoluta. Scopriamo insieme quando sarà trasmesso e in cosa consiste l’evento dal titolo BTS THE COMEBACK LIVE ARIRANG. Un evento mondiale. I BTS sono tornati! BTS THE COMEBACK LIVE ARIRANG è il nome di un evento mondiale che Netflix ha recentemente confermato. L’evento sarà trasmesso in diretta esclusiva su Netflix il 21 marzo 2026 alle 12:00 (ora italiana). In streaming live dallo storico Gwanghwamun di Seul, questa performance monumentale celebra l’uscita del loro attesissimo nuovo album, ARIRANG. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

