Neonato deceduto in notte | autopsia disposta per causa dell’improvvisa morte

La comunità di Vittoria si sveglia con una notizia drammatica. Durante la notte, una neonata di appena tre giorni è morta improvvisamente. La polizia ha disposto un’autopsia per capire cosa abbia causato la morte, ancora avvolta nel mistero. La famiglia è sotto choc e ancora non si spiegano quanto accaduto.

Il decesso improvviso di una neonata di soli tre giorni di vita, avvenuto a Vittoria nel late night del 30 gennaio, ha gettato un forte dolore nella comunità locale. La piccola è scomparsa improvvisamente mentre era in fase di allattamento, a causa di un malore improvviso o forse di un evento naturale. Le prime indagini hanno rivelato che nessun segno esterno o lesione era stato osservato al momento del decesso, ma la mancanza di segnali evidenti non ha escluso l'ipotesi di cause naturali o un collasso cardiaco o respiratorio. In seguito a questo dramma, il sostituto procuratore Gaetano Scollo ha disposto l'esecuzione dell'autopsia, affidata al medico legale Francesca Berlich. Il neonato potrebbe essere deceduto dopo la poppata notturna, intorno alle 4, a causa di un rigurgito

