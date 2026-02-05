Nella soap opera Bahar promette di lasciare il rancore e di prendersi cura di Irin. Intanto Piril seppellisce suo padre, ma è preoccupata dal silenzio di Sarp. La morte di Hatice ha colpito tutti, lasciando ferite profonde soprattutto su Bahar, Enver e su Irin.

L a morte di Hatice fa male. È una tragedia inaspettata che lascia segni profondi non solo su Bahar, Enver ma soprattutto su?irin. Lo raccontano le puntate in onda oggi, domani e dopodomani. Giovedì 5 e venerdì 6 febbraio La forza di una donna va in onda alle 16:00 su Canale 5. Sabato 7 febbraio c’è la puntata lunga, che inizia dalle 15:30 e dura un’ora. E vede Bahar riavvicinarsi alla sorellastra. Cosa vedere su Netflix a febbraio 2026: film, serie tv e nuove uscite da segnare in agenda X Leggi anche › Hatice muore e?irin perde il controllo: succede nelle prossime puntate di “La forza di una donna” La forza di una donna, anticipazioni puntata 5, 6, e 7 febbraio, trama episodi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Nelle puntate di Bahar sorprende tutti promettendo di mettere da parte il rancore e prendersi cura di ?irin. P?r?l seppellisce suo padre ma è preoccupata dal silenzio di Sarp

