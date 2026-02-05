Nel nuoto di fondo vince Occhipinti Secondo posto per Giuseppe Ilario della Canottieri nella Santa Fe-Coronda
Questa mattina si è conclusa la gara di nuoto di fondo alla
Nel nuoto di fondo secondo posto per l'atleta della Canottieri Giuseppe Ilario nella "Santa Fe-Coronda. Vince la gara Occhipinti.Alessio Occhipinti (Fiamme OroCC Aniene) si conquista il primo posto nelle acque del Rio Paraná, aggiudicandosi la 48ª edizione della Santa Fe-Coronda, la maratona.🔗 Leggi su Napolitoday.it
Approfondimenti su Santa Fe Coronda
Coppa del Mondo di Sci di Fondo, Pellegrino-Barp coppia stellare nella Team Sprint: è secondo posto
Nella tappa di Davos della Coppa del Mondo di Sci di Fondo, la coppia italiana formata da Federico Pellegrino ed Elia Barp si distingue nella Team Sprint, conquistando un prestigioso secondo posto.
LIVE Sci di fondo, 10 km tl Trondheim 2025 in DIRETTA: vince Hedegart, ma l’Italia risorge nella terra dello sci di fondo!
Ultime notizie su Santa Fe Coronda
Argomenti discussi: Iceman Andrea Bondanini campione italiano di nuoto in acque gelide; NUOTO E SCI DI FONDO PER I RAGAZZI DI SPECIAL SPORT; Australia, Florida, Irlanda, i college Usa: il grande Erasmus del nuoto azzurro; Tre argenti per la Chimera Nuoto al Campionato Regionale Indoor di Fondo.
Le grandi imprese del nuoto di fondo in acque libereIl nuoto di fondo in acque libere rappresenta una delle sfide più affascinanti e impegnative dello sport. Le grandi imprese di atleti come il leggendario Franco Bianchi, che ha attraversato il Canale ... mondiali.net
Tre argenti per la Chimera Nuoto al Campionato Regionale Indoor di FondoTre medaglie d’argento per la Chimera Nuoto al Campionato Regionale Indoor di Fondo di Livorno. Sette atlete e atleti della società aretina sono scesi in vasca nella principale gara invernale dedicata ... teletruria.it
Un’impresa da record, un amico leggendario Diciamoci la verità: tutti abbiamo quell'amico di cui essere profondamente orgogliosi. Io sono fortunato, ne ho tanti, ma oggi c’è un nome che merita di stare sotto i riflettori: Giuseppe Ilario. Non sono qui solo p facebook
Orgoglio italiano sul Rio Paraná Giornata storica per il nuoto italiano alla 48ª maratona Santa Fe–Coronda: podio tutto tricolore! Oro all’Agente Alessio Occhipinti Argento all’Agente Giuseppe Ilario Bronzo a Niccolò Ricciardi (Superba Nuoto) x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.