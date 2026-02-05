I lavori di ristrutturazione dell’edificio del Maricò, in lungarno Tripoli a Santa Croce, procedono senza problemi. Dopo un anno di lavoro, il cantiere è ancora in linea con i tempi previsti. Tra due-tre mesi si potranno aggiungere altri 30 posti al nido, che riaprirà con più spazio per i bambini.

SANTA CROCE Dopo un anno di cantiere vanno avanti senza intoppi e in linea con il cronoprogramma i lavori di ristrutturazione dell’edificio del Maricò, in lungarno Tripoli, a Santa Croce. Lavori edili che termineranno nel giro di due-tre mesi. A darne notizia è il sindaco Roberto Giannoni che l’altro giorno ha effettuato un sopralluogo con il direttore dei lavori. "Il 23 gennaio dello scorso anno ho consegnato le chiavi del Maricò al titolare della ditta Cogedem di Salerno per l’avvio dei lavori di ristrutturazione dell’edificio che ha ospitato per molti anni le attività del centro per bambini – le parole di Giannoni al termine del sopralluogo – Ho voluto fare un nuovo sopralluogo a un anno di distanza insieme al direttore dei lavori dopo quelli compiuti nel corso del 2025. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nel cantiere del Maricò. Altri due-tre mesi di lavori per 30 posti in più al nido

