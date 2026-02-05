Il patron di NauticSud lancia l’ultimatum: o si sposta a ottobre, oppure la manifestazione lascia la Mostra d’Oltremare. La richiesta è chiara: quest’anno si può anche organizzare una doppia edizione, ma la proprietà deve accettare questa condizione. La questione ora si fa più intricata, con le parti che cercano un accordo prima dell’eventuale cambio di date.

«Il NauticSud si deve spostare a ottobre. Siamo disposti anche alla doppia edizione quest’anno, ma la Mostra d’Oltremare, proprietaria del marchio, deve capire che una fiera nautica a febbraio non ha più nessun senso». Gennaro Amato, il presidente di Afina, l’Associazione della filiera nautica italiana Che organizza l’evento, ha scelto la presentazione alla stampa della 52esima edizione del NauticSud per lanciare il suo appello dal sapore di vero e proprio ultimatum: «Noi siamo pronti a continuare il rapporto con la Mostra d’Oltremare, ma se la decisione dovesse essere quella di continuare a febbraio, Afina - sottolinea Gennaro Amato - farà un passo indietro». 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - NauticSud, ultimatum del patron: «Fiera a ottobre o via dalla Mostra»

Approfondimenti su NauticSud Fiera

Questa mattina è stato presentato il Nauticsud 2026, che potrebbe raddoppiare le dimensioni rispetto alle edizioni passate.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su NauticSud Fiera

NauticSud, ultimatum del patron: «Fiera a ottobre o via dalla Mostra»«Il NauticSud si deve spostare a ottobre. Siamo disposti anche alla doppia edizione quest’anno, ma la Mostra d’Oltremare, proprietaria del marchio, deve capire che ... ilmattino.it