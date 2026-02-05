NauticSud ultimatum del patron | Fiera a ottobre o via dalla Mostra
Il patron di NauticSud lancia l’ultimatum: o si sposta a ottobre, oppure la manifestazione lascia la Mostra d’Oltremare. La richiesta è chiara: quest’anno si può anche organizzare una doppia edizione, ma la proprietà deve accettare questa condizione. La questione ora si fa più intricata, con le parti che cercano un accordo prima dell’eventuale cambio di date.
«Il NauticSud si deve spostare a ottobre. Siamo disposti anche alla doppia edizione quest’anno, ma la Mostra d’Oltremare, proprietaria del marchio, deve capire che una fiera nautica a febbraio non ha più nessun senso». Gennaro Amato, il presidente di Afina, l’Associazione della filiera nautica italiana Che organizza l’evento, ha scelto la presentazione alla stampa della 52esima edizione del NauticSud per lanciare il suo appello dal sapore di vero e proprio ultimatum: «Noi siamo pronti a continuare il rapporto con la Mostra d’Oltremare, ma se la decisione dovesse essere quella di continuare a febbraio, Afina - sottolinea Gennaro Amato - farà un passo indietro». 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Approfondimenti su NauticSud Fiera
Presentato Il Nauticsud 2026, si prevede il raddoppio del salone nautico ad ottobre
Questa mattina è stato presentato il Nauticsud 2026, che potrebbe raddoppiare le dimensioni rispetto alle edizioni passate.
Napoli, Nauticsud: presentazione mercoledì 4 febbraio ore 10.30 Mostra d’Oltremare
Ultime notizie su NauticSud Fiera
NauticSud, ultimatum del patron: «Fiera a ottobre o via dalla Mostra»«Il NauticSud si deve spostare a ottobre. Siamo disposti anche alla doppia edizione quest’anno, ma la Mostra d’Oltremare, proprietaria del marchio, deve capire che ... ilmattino.it
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.