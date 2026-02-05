Il 2025 si chiude con un Natale deludente per i negozi italiani. Le vetrine erano piene di luci, ma le vendite sono calate drasticamente. I carrelli dei clienti sono rimasti vuoti o quasi, segnando un anno difficile per il commercio. Secondo Confesercenti, si tratta di uno degli anni peggiori degli ultimi tempi, con numeri in calo e un mercato in difficoltà.

Le vetrine brillavano, i conti molto meno. Il 2025 per il commercio finisce con il fiato corto e può essere definito un vero e proprio annus horribilis. A dirlo è Confesercenti, commentando i dati Istat di dicembre. Secondo quanto riporta l’istituto nazionale di statistica (Istat), le vendite al dettaglio sono in calo rispetto a novembre, sia in valore (-0,8%) sia in volume (-0,9%). Una frenata netta che suona come un campanello di allarme. Dicembre non salva l’anno. In tempi di magra, il Natale è sempre l’ultima carta da giocare per risollevare le sorti del commercio. Peccato che stavolta non abbia funzionato come atteso, complici salari stantii, rincari dei prezzi e tensioni internazionali. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Natale sotto tono e carrelli sempre più leggeri: per Confesercenti il 2025 è stato un anno amaro per il commercio

