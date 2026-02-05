Nasconde 25 chili di hashish in un appartamento fantasma agenti staccano la corrente e lo arrestano

I carabinieri hanno scoperto un deposito di droga nascosto in un appartamento vuoto. Hanno staccato la corrente e sono entrati, trovando 25 chili di hashish pronti per essere spacciati. L’uomo che gestiva il deposito è stato arrestato sul posto.

Lo hanno stanato staccando la corrente elettrica dell'appartamento fantasma dove aveva allestito un deposito per la droga. Una casa presa in affitto in zona Casal de' Pazzi, al Tiburtino, e utilizzata per nascondere panetti di hashish etichettati come prodotti alimentari. L'uomo, un cittadino di.

