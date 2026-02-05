NASCAR Ryan Preece vince il ‘Clash’ al Bowman Gray Stadium

Ryan Preece ha conquistato la vittoria nel ‘Clash’ al Bowman Gray Stadium, dopo un’attesa di tre giri a causa di maltempo, neve e freddo. L’evento, che apre ufficialmente la stagione NASCAR, si è svolto finalmente tra le polemiche e le attese dei tifosi.

Dopo un ritardo di tre gironi per maltempo, neve e freddo nello specifico, il Bowman Gray Stadium ha ospitato per la seconda volta il ' Clash ', evento non valido per il campionato che come da tradizione apre la lunga stagione dedicata alla NASCAR Cup Series. Ryan Preece si è imposto sulla concorrenza, il migliore dopo una breve pausa dovuta alla pioggia La competizione si è divisa in due parti, la seconda è stata segnata da un tracciato bagnato. La Ford Mustang #60 RFK Racing dell'americano ha scavalcato a meno di 50 giri dalla conclusione la Chevy Camaro #88 Trackhouse Racing di Shane van Gisbergen, il neozelandese è successivamente precipitato in classifica in seguito ad un contatto.

