Vergara, attaccante del Napoli, si presenta senza filtri: “Sono compaesano di Insigne, ma i miei idoli sono Messi e Zielinski.” Dopo aver segnato due gol nelle ultime partite, ha preso le luci della ribalta in una stagione complicata per gli azzurri. La sua doppietta contro Fiorentina e Chelsea ha portato punti importanti, anche se non è bastata per passare il turno in Champions. Ora si concentra sul campionato, sperando di continuare a fare la differenza.

Napoli, 5 febbraio 2026 - È indubbiamente l'uomo del momento, il trascinatore del Napoli contro Chelsea e Fiorentina grazie a due reti non banali: la prima non è bastata ad evitare agli azzurri la deludente eliminazione già nella league phase della Champions League, mentre la seconda ha contribuito a far maturare una vittoria preziosissima in campionato. Antonio Vergara in estate è rimasto alla corte di Antonio Conte contro tutti quei pronostici che lo volevano ripartire in giro per un altro prestito e, complici i tanti infortuni da centrocampo in su, si sta facendo conoscere al grande calcio, imponendosi strada facendo come qualcosa in più di una semplice alternativa ai big. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Napoli, Vergara: "Sono compaesano di Insigne, ma i miei idoli sono Messi e Zielinski"

Approfondimenti su Napoli Insigne

Vergara spiega quanto Conte lo abbia aiutato e dice che il peso della maglia del Napoli non lo sente più.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Napoli Insigne

Argomenti discussi: VERGARA - L'ex allenatore Capasso: Antonio è nato per giocare a calcio, si è fatto trovare pronto nel momento opportuno e non ha ancora espresso tutto il suo potenziale, lo vedremo presto anche in Nazionale.

Calcio Napoli, Vergara: Conte mi ha aiutato, Messi il mio idolo e lavoro sulle punizioniIl talento del Calcio Napoli racconta il rapporto con Conte, l’idolo Messi, la crescita tattica e il lavoro sulle punizioni in un’intervista a Radio CRC. 2anews.it

Napoli, Vergara: Conte mi ha migliorato, a inizio anno mi disse...Dedicare il primo gol? Non ci ho pensato, ero solo felice. Il primo gol con il Chelsea è stato inaspettato anche per me, dalle foto si vede che la mia faccia era incredula. Il secondo gol, quello con ... msn.com

#Napoli, #Vergara: " #Conte mi ha migliorato, a inizio anno mi disse..." x.com

Vergara mania. Tutti ne parlano e ora il Napoli vuole blindarlo! Il #Napoli vuole adeguare lo stipendio da 400mila euro e rinnovare almeno sino al 2031! Leggi l’articolo completo su #TuttoNapoli #TuttoNapoli #SerieA #Vergara facebook