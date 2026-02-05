Il nome di Raheem Sterling torna a circolare con insistenza in Italia. Dopo aver lasciato il Chelsea, l’inglese è ora libero di decidere il suo futuro. Secondo le ultime voci, il Napoli potrebbe essere una delle destinazioni preferite dal calciatore, che spinge per trovare una nuova squadra. Le trattative sono ancora in corso, ma l’interesse del club partenopeo è concreto. Sterling vuole continuare a giocare ad alti livelli e Napoli si presenta come una possibilità concreta, senza più ostacoli contrattuali.

Il futuro di Raheem Sterling potrebbe passare dalla Serie A. Dopo la risoluzione consensuale con il Chelsea, l’esterno inglese è libero di scegliere la sua prossima destinazione. Secondo quanto riportato dalla stampa inglese, i contatti con il Napoli sarebbero già avviati. Un’ipotesi che prende forza anche per motivi personali, oltre che sportivi. In azzurro, Sterling potrebbe ritrovare Kevin De Bruyne, amico ed ex compagno di squadra, in un momento delicato ma decisivo della sua carriera. L’addio al Chelsea e la voglia di ripartire. Sterling ha salutato il Chelsea la scorsa settimana, chiudendo il proprio contratto di comune accordo con il club londinese. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli – Sterling, affare non tramontato: il calciatore spinge!

