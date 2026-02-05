Napoli scoppia bombola gpl | sventrato appartamento disabitato

Questa mattina a Napoli una bombola di GPL è scoppiata in un appartamento disabitato, causando danni notevoli alla palazzina. L’edificio, già dichiarato inagibile, era vuoto da tempo e i 13 residenti erano stati evacuati mesi fa. Nessuno si è fatto male, ma i danni sono evidenti e i vigili del fuoco stanno ancora lavorando per mettere in sicurezza l’area.

Una bombola di gpl è esplosa nella notte tra mercoledì quattro e venerdì cinque febbraio sventrando un appartamento disabitato. È successo a Napoli, in via Generale D'Ambrosio, nel quartiere San Carlo Arena. A provocare lo scoppio sarebbe stata probabilmente una perdita di gas. La palazzina era stata precedentemente dichiarata inagibile e i 13 residenti che vi abitavano erano stati sgomberati, non è stato registrato quindi nessun ferito. Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e Protezione civile. Le indagini per ricostruire il fatto sono state affidate ai carabinieri di Napoli San Pietro a Patierno. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

