Questa mattina a Napoli una bombola di GPL è scoppiata in un appartamento disabitato, causando danni notevoli alla palazzina. L’edificio, già dichiarato inagibile, era vuoto da tempo e i 13 residenti erano stati evacuati mesi fa. Nessuno si è fatto male, ma i danni sono evidenti e i vigili del fuoco stanno ancora lavorando per mettere in sicurezza l’area.

Una bombola di gpl è esplosa nella notte tra mercoledì quattro e venerdì cinque febbraio sventrando un appartamento disabitato. È successo a Napoli, in via Generale D'Ambrosio, nel quartiere San Carlo Arena. A provocare lo scoppio sarebbe stata probabilmente una perdita di gas. La palazzina era stata precedentemente dichiarata inagibile e i 13 residenti che vi abitavano erano stati sgomberati, non è stato registrato quindi nessun ferito. Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e Protezione civile. Le indagini per ricostruire il fatto sono state affidate ai carabinieri di Napoli San Pietro a Patierno. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Napoli, scoppia bombola gpl: sventrato appartamento disabitato

Approfondimenti su Napoli Bombola

#Napoli-Generale-D’Ambrosio || Una forte esplosione ha svegliato Napoli poco dopo la mezzanotte.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Esplode a Napoli bombola di gas, sventrato palazzo

Ultime notizie su Napoli Bombola

Argomenti discussi: Scoppia bombola di gpl nella notte a Napoli, nessun ferito; Napoli, nella notte scoppia bombola di gpl e sventra appartamento disabitato: nessun ferito, 13 persone sgomberate; Napoli, esplosione in un appartamento disabitato: palazzina inagibile e residenti sgomberati; Napoli, esplosione in un appartamento disabitato: palazzina inagibile e residenti sgomberati.

Scoppia bombola di gpl nella notte a Napoli, nessun feritoForte esplosione a Napoli un' ora dopo la mezzanotte, ma per fortuna nessuno ferito in una palazzina di via Generale D'Ambrosio, nel quartiere San Carlo Arena, forse una perdita di gas da una bombola ... ansa.it

Napoli, esplosione in un appartamento disabitato: palazzina inagibile e residenti sgomberatiIn via Generale D’Ambrosio, quartiere San Carlo Arena, forse una perdita di gas da una bombola di GPL ha provocato un’esplosione che ha sventrato un appartamento al piano ... ilmattino.it

Mensa dello scandalo a Napoli, la furia delle mamme: "Pasti acidi e bambini a digiuno. Altro che manutenzione ordinaria, sulla salute dei nostri figli non si fanno sconti”. Borrelli: Chiarezza subito su ditta e controlli". Scoppia la rivolta dei genitori nelle scuole di facebook