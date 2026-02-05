Napoli questione calendario | De Siervo non ci sta e risponde a Conte!
Napoli, il caos delle partite si infiamma ancora. De Siervo risponde a Conte e ribadisce che il calendario non si può cambiare. Il tecnico azzurro aveva criticato duramente le tante partite in poco tempo, ma l’ad risponde che le scelte sono state fatte e non si tornano indietro. La tensione tra le parti cresce, mentre i giocatori continuano a lavorare in vista delle prossime sfide.
Tante partite, poco tempo per recuperare. È il succo di quanto dichiarato da Antonio Conte nelle ultime conferenze stampa, sottolineando il tema del calendario, diventato un vero e proprio problema secondo il tecnico azzurro. E l’amministratore delegato della Serie A, Luigi De Siervo, non ha tardato a dire la sua, rispondendo alle parole di Conte. “Da anni combattiamo”, De Siervo non si nasconde. Il tema calendario e infortuni sono ormai al centro di dibattiti in casa Napoli. Antonio Conte sono settimane che porta avanti questo tema, portando la problematica ai microfoni delle conferenze stampa. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
