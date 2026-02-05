Napoli pronto il blindaggio per Vergara | rinnovo fino al 2031 e adeguamento

Il Napoli sta lavorando per blindare Antonio Vergara. La società ha deciso di rinnovare il contratto del centrocampista, che scadrà nel 2031. La volontà è di mantenere il giocatore, diventato un elemento chiave nelle rotazioni della squadra, soprattutto dopo il suo buon inizio sotto la guida di Antonio Conte. Nei prossimi giorni, ci saranno le firme ufficiali e l’adeguamento economico per assicurarsi il suo talento a lungo termine.

Il Napoli muove i primi passi ufficiali per blindare Antonio Vergara. Dopo l'exploit immediato sotto la gestione di Antonio Conte, la società partenopea ha già in agenda un nuovo adeguamento contrattuale per il centrocampista classe 2003, diventato pedina fondamentale nelle rotazioni azzurre a causa dell'emergenza infortuni. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, il club di Aurelio De Laurentiis punta a estendere l'attuale scadenza (fissata lo scorso luglio al 2030) fino al 2031. L'operazione non riguarda solo la durata del rapporto, ma mira soprattutto a un sensibile ritocco dell'ingaggio: attualmente Vergara percepisce circa 400 mila euro, cifra ritenuta ormai fuori mercato rispetto al valore dimostrato sul campo.

