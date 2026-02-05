Napoli le tessere d'identità di carta da agosto non valgono più | vanno sostituite o si rischia per le vacanze

Da agosto, le carte d'identità cartacee non saranno più valide per i viaggi. Chi le possiede deve sostituirle prima del 3, altrimenti rischia di restare senza documento valido per le vacanze. La data si avvicina e molti cittadini si stanno già informando sulle modalità di rinnovo.

Le carte d'identità cartacee non saranno più valide dal 3 agosto e non potranno essere utilizzate per viaggiare. Vanno sostituite con le CIE, quelle elettroniche.

