Napoli 51enne ucciso con 5 colpi

Questa mattina ad Arzano, in provincia di Napoli, un uomo di 51 anni è stato colpito da cinque proiettili e morto sul colpo. La polizia sta lavorando per trovare chi ha sparato e capire il motivo dell’agguato. La vittima era conosciuta in zona, ma ancora non si conoscono i dettagli. Gli investigatori hanno già avviato le indagini.

Ad Arzano, in provincia di Napoli, un uomo è stato raggiunto da 5 colpi di arma da fuoco perdendo la vita. Ferito anche un 25enne Tragedia nella notte a Napoli dove un uomo di 51 anni è stato raggiunto da un'arma da fuoco ed è stato colpito in più parti del corpo perdendo la vita. La vittima è Rosario Coppola e precisamente l'agguato è avvenuto ad Arzano. Ma con lui c'era anche un ragazzo di 25 anni che è rimasto ferito, in condizioni non gravi. Infatti un proiettile gli ha sfiorato il braccio. Questa notte ad Arzano, in provincia di Napoli, si è consumato un grave episodio di violenza che ha scosso l'intera comunità.

