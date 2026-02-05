Questa sera alle 20, il NAC Breda affronta l’Excelsior in una partita che può decidere molto per entrambe le squadre. Il Breda non vince da dieci turni e si trova in fondo alla classifica, mentre l’Excelsior ha pareggiato le ultime quattro partite, anche contro l’Ajax, rimontando un 0-2. La sfida si gioca con entrambe le formazioni alla ricerca di una vittoria che potrebbe cambiare le sorti del loro campionato.

Il NAC Breda non vince dal dieci giornate e si trova in fondo alla classifica di Eredivisie anche se basterebbe poco per uscire dalla zona retrocessione propriamente detta, mentre l’Excelsior Rotterdam non vince da cinque giornate ma ha pareggiato le ultime quattro partite, compreso un 2-2 in casa contro l’Ajax, rimontando da 0-2, e un. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - NAC Breda-Excelsior Rotterdam (venerdì 06 febbraio 2026 ore 20:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici

Stasera alle 20, il NAC Breda sfida l'Excelsior Rotterdam in una partita che potrebbe cambiare le sorti di entrambe le squadre.

