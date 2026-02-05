NAC Breda-Excelsior Rotterdam venerdì 06 febbraio 2026 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici

Questa sera il match tra NAC Breda e Excelsior Rotterdam si gioca alle 20.00. Il Breda cerca di uscire dalla zona retrocessione, ma non ha vinto da dieci partite. L’Excelsior, invece, ha pareggiato le ultime quattro gare, anche contro l’Ajax, dove ha rimontato da 0-2 a 2-2. Entrambe le squadre cercano punti importanti per migliorare la loro posizione in classifica.

Il NAC Breda non vince dal dieci giornate e si trova in fondo alla classifica di Eredivisie anche se basterebbe poco per uscire dalla zona retrocessione propriamente detta, mentre l'Excelsior Rotterdam non vince da cinque giornate ma ha pareggiato le ultime quattro partite, compreso un 2-2 in casa contro l'Ajax, rimontando da 0-2

