"Volevamo catturare le vibrazioni di un luogo incredibile, facendo da ponte tra diverse generazioni". Il nostro incontro - via Zoom - con il regista rivelazione. Il più classico degli sliding doors, forse, ha permesso ad Akinola Davies Jr. di realizzare l'esordio che voleva. Del resto, come dice nella nostra intervista, My Father's Shadow è un esordio nato da "un'urgenza", ovvero quella di "creare dei ponti" tra diverse epoche. Nel 2020, Eva Yates, direttrice della BBC Film, propose al regista un lungometraggio. Un'occasione unica, che chiunque avrebbe accettato. Invece, Akinola girò il corto Lizard che lo portò a vincere il Gran Premio della Giuria al Sundance. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

My Father's Shadow, il cinema politico e il cibo come racconto: intervista ad Akinola Davies Jr.Il nostro incontro - via Zoom - con Akinola Davies Jr., regista rivelazione di My Father's Shadow. Che dice: volevamo catturare le vibrazioni di un luogo incredibile, facendo da ponte tra diverse gen ... movieplayer.it

