Musica l’Orchestra del Mare a Roma con Un viaggio di ritorno

Venerdì sera, all’Auditorium Parco della Musica di Roma, l’Orchestra del Mare si esibirà nella serata “Un viaggio di ritorno”. Il concerto si terrà nella Sala Petrassi alle otto e sarà parte di “Un Solo Mare Festival”. Gli strumenti usati sono fatti con i legni delle barche dei migranti, provenienti dal carcere di Milano-Opera. È un modo per raccontare storie di migrazione e speranza attraverso la musica.

Roma, 5 feb. (askanews) – Venerdì 13 febbraio alle ore 20, la Sala Petrassi dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma ospiterà, all'interno di "Un Solo Mare Festival", il concerto "Un viaggio di ritorno", dell'Orchestra del Mare: strumenti musicali costruiti con i legni delle barche dei migranti nel carcere di Milano-Opera. "Un viaggio di ritorno" perché quelle barche, partite dalle coste africane e diventate strumenti musicali, tornano come Orchestra del Mare per sostenere in Africa il progetto "Il miracolo della vita – Tabasamu la Mama" della Fondazione Santo Versace. Cuore del progetto "Il miracolo della vita" è una casa al confine della baraccopoli di Kibera dove sono accolte stabilmente ragazze madri, con i loro figli, che vivono per strada in condizioni di grave fragilità materiale ed emotiva ma che hanno scelto di mettere al mondo bambini nonostante le enormi difficoltà.

