Moviola Atalanta Juve Coppa Italia LIVE | gli episodi dubbi del match

La partita di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus si è chiusa con molte discussioni sui vari episodi visti al VAR. Durante il match, alcuni episodi hanno diviso tifosi e commentatori, con decisioni che hanno suscitato dubbi e polemiche. La sfida, valida per i quarti di finale 202526, ha messo in evidenza come le decisioni arbitrali possano influenzare l’andamento del match e le emozioni dei giocatori.

Moviola Atalanta Juve Coppa Italia: tutti gli episodi discussi e spinosi della sfida valevole per i quarti di finale 202526. La Juve affronta l’ Atalanta nei quarti di finale di Coppa Italia 202526. Arbitra l’incontro Fabbri. Nel ruolo di assistenti sono stati indicati Bercigli e Zingarelli, mentre il ruolo di quarto ufficiale sarà ricoperto da Feliciani. In sala VAR agirà Rosario Abisso, coadiuvato dall’AVAR Camplone. L’analisi di tutti gli episodi da moviola della partita. ATALANTA JUVE COPPA ITALIA LIVE 1? FISCHIO D’INIZIO – Cominciata Atalanta Juve. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Moviola Atalanta Juve Coppa Italia LIVE: gli episodi dubbi del match Approfondimenti su Atalanta Juve Moviola Juve Udinese Coppa Italia LIVE: gli episodi dubbi del match Moviola Fiorentina Juve LIVE: gli episodi dubbi del match Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Dov'è Rocchi Allegri fuori di testa #juventus #atalanta #calcio #coppaitalia #maxallegri #arbitro Ultime notizie su Atalanta Juve Argomenti discussi: Corsi e ricorsi storici: oggi Atalanta-Juve vale un posto in semifinale; Moviola Como-Atalanta, Ahanor espulso dopo 7': cosa è successo nei primi minuti di partita; Coppa Italia, al via i quarti di finale con Inter-Torino e Atalanta-Juve: la programmazione; Como-Atalanta, moviola: follia di Ahanor dopo 7’, cosa rischia, rigore al 96’ col Var, succede di tutto. Atalanta Juve Coppa Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per i quarti di finale 2025/26Atalanta Juve Coppa Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per i quarti di finale 2025/26 (inviato alla New Balance Arena di Bergamo) – Dopo aver eliminato l’U ... juventusnews24.com Atalanta Juve 0-0 LIVE: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAtalanta Juve, alla New Balance Arena il match valido per i quarti di finale di Coppa Italia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Ata ... calcionews24.com La moviola di #ComoAtalanta Qui gli episodi dubbi del match x.com La moviola di Como Atalanta Qui gli episodi dubbi del match facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.