La parrocchia Maria SS. del Carmine a Mottola si prepara a vivere tre giorni di preghiera intensi. Dal 9 all’11 febbraio, i fedeli si riuniranno per le Solenni Quarantore, un momento di raccoglimento prima dell’inizio della Quaresima. La comunità si aspetta un’ampia partecipazione, mentre i sacerdoti invitano tutti a prendere parte a questa tradizione di fede.

Tarantini Time Quotidiano Dal 9 all’11 febbraio la Parrocchia Maria SS. del Carmine ospiterà il turno delle Solenni Quarantore, che rappresentano il primo importante momento di preghiera e raccoglimento in preparazione alla Quaresima. La tre giorni eucaristica sarà curata dalla Confraternita del Carmine e Purgatorio. Il programma prevede alle ore 8.30 con la Santa Messa e l’Esposizione del SS. Sacramento. Dalle 9.30 alle 17.00 I Confratelli e le Consorelle si alterneranno per l’Adorazione Eucaristica durante tutta la giornata. Alle ore 17.00 è prevista la catechesi comunitaria guidata da don Giovanni Fonseca, Vicario Parrocchiale della Parrocchia San Martino V. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Mottola, le Solenni Quarantore al Carmine in attesa dei Riti pasquali

Approfondimenti su Mottola Carmine

L'Epifania nella Diocesi di Carpi segna la conclusione delle festività natalizie, con tradizioni come presepi viventi, Messe solenni e l'arrivo dei Magi.

Al processo d’Appello bis per Serena Mollicone, è il giorno di Franco Mottola, che ha ribadito l’innocenza sua e dei suoi collaboratori.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Mottola Carmine

Argomenti discussi: Mottola | Aspettando la Pasqua: ecco le Solenni Quarantore.

Festa delle Solenni Quarantore, è il tempo della preghiera. Ma non soloMontale sta per vivere la Festa delle Solenni Quarantore che avrà il suo culmine nel prossimo fine settimana. La festa avrà un programma religioso organizzato dalla Propositura di Montale che è ... lanazione.it

“SOLENNI QUARANTORE” Tantum ergo sacramentum veneremur cernui, et antiquum documentum novo cedat ritui; præstet fides supplementum sensuum defectui. Genitori Genitoque laus et iubilatio, salus, honor, virtus quoque sit et benedictio; Procedenti a facebook