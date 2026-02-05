A Barcellona si è appena concluso il primo shakedown della stagione 2026 di Formula 1. Luca Preti spiega che ora si attendono le prime gare ufficiali, anche se molte incognite restano. La pista catalana ha mostrato alcuni segnali, ma ancora è presto per giudicare le vere potenzialità delle vetture. Beatrice Frangione e lui analizzano questa prima fase del campionato, che ha già generato molte opinioni, ma poche certezze concrete.

Motor News – Beatrice Frangione e Luca Preti analizzano la prima fase del Mondiale di Formula 1 2026 Nel nuovo appuntamento di Motor News, Beatrice Frangione e Luca Preti fanno il punto su questa prima fase del campionato di Formula 1 2026, che ha già generato tantissime analisi, commenti e interpretazioni. ma poche certezze reali. Secondo Luca Preti, in queste prime settimane “si è già visto e detto di tutto”, senza però avere una vera indicazione delle forze in campo e del reale valore dei vari team. I riscontri emersi finora, soprattutto dopo i test a porte chiuse di Barcellona, sembrano confermare l’idea che si sia trattato principalmente di uno shakedown generale, utile più a verificare sistemi e affidabilità che a stabilire gerarchie definitive. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Motor News: Barcellona solo uno shakedown! Luca Preti spiega cosa aspettarsi ora

Approfondimenti su Motor News Formula 1

La semifinale del Grande Fratello si avvicina, segnando un momento cruciale per il reality più duraturo della televisione italiana.

La finale del Grande Fratello 25 si avvicina: dopo tre mesi di emozioni, sorprese e colpi di scena, il momento di scoprire il vincitore è arrivato.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Motor News: Barcellona solo uno shakedown! Luca spiega cosa aspettarsi ora

Ultime notizie su Motor News Formula 1

Argomenti discussi: F1 | Test Barcellona, Day 2, ore 11: solo Ferrari e Red Bull in pista. Max svetta; Il nuovo motore Mercedes ha superato il primo esame: Il test di Barcellona è stato un successo; La F1 dopo i test shakedown: come ne escono gli 11 team (sì, anche la Williams che non c'era); Barcellona Shakedown Giorno 2: Solo Red Bull e Ferrari in azione.

Flavio Briatore presenta a Barcellona l'Alpine A526, la prima con motori Mercedes: ecco tutte le immagini della monoposto franceseSvelata a Barcellona l'Alpine A526: cambia poco sul piano della livrea ma tantissimo nel cuore con il debutto del motore Mercedes. Le prime immagini ... motorbox.com

Test Barcellona 2026 day-3: Haas ko, primo problema per il motore FerrariL'auto di Bearman si è fermata sul tracciato nel corso della mattinata; si è trattato del primo problema tecnico per una motorizzata Ferrari ... formulapassion.it

And 2026 also looks promising Read: https://www.autoindustriya.com/auto-industry-news/toyota-motor-ph-has-record-year-in-2025-promises-bigger-2026.html facebook