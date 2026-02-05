Mostra Giovanni Pisano | arrivano tre nuove visite gratuite Ecco quando

Tre nuove visite gratuite alla mostra di Giovanni Pisano a Pisa. Le prenotazioni sono già aperte, e anche questa volta l’affluenza è alta. La mostra, aperta a tutti i residenti e agli studenti, ha attirato moltissime persone nelle prime serate di gennaio. Ora, l’organizzazione annuncia altre tre sessioni, sempre gratuite, per permettere a più visitatori di scoprire le opere del grande scultore pisano. Le visite si terranno nei prossimi giorni, e i posti si stanno esaurendo in fretta.

Pisa, 5 febbraio 2026 - Tutto esaurito per le quattro serate gratuite dedicate ai residenti della provincia di Pisa e agli studenti dell'Ateneo pisano che nel mese di gennaio hanno visitato la mostra "Giovanni Pisano. Memoria di uno scultore". Un progetto espositivo che è stato apprezzato dal pubblico anche per aver riportato a Pisa, dopo quasi duecento anni, tre frammenti del pergamo (pulpito) giovanneo conservati al Metropolitan Museum of Art di New York. Di fronte all'entusiasmo della comunità locale, l' Opera della Primaziale Pisana ha deciso di rinnovare l'opportunità istituendo tre nuove visite gratuite  rivolte ai residenti e agli studenti Unipi che si terranno il 13, 20 e 27 febbraio con le stesse modalità già sperimentate con successo a gennaio: dalle 19 alle 20:30 e numeri contingentati per garantire un'esperienza di qualità che permetta di comprendere appieno la portata dell'esposizione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

