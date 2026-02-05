Mostra Giovanni Pisano | arrivano tre nuove visite gratuite Ecco quando

Tre nuove visite gratuite alla mostra di Giovanni Pisano a Pisa. Le prenotazioni sono già aperte, e anche questa volta l’affluenza è alta. La mostra, aperta a tutti i residenti e agli studenti, ha attirato moltissime persone nelle prime serate di gennaio. Ora, l’organizzazione annuncia altre tre sessioni, sempre gratuite, per permettere a più visitatori di scoprire le opere del grande scultore pisano. Le visite si terranno nei prossimi giorni, e i posti si stanno esaurendo in fretta.

Pisa, 5 febbraio 2026 - Tutto esaurito per le quattro serate gratuite dedicate ai residenti della provincia di Pisa e agli studenti dell'Ateneo pisano che nel mese di gennaio hanno visitato la mostra "Giovanni Pisano. Memoria di uno scultore". Un progetto espositivo che è stato apprezzato dal pubblico anche per aver riportato a Pisa, dopo quasi duecento anni, tre frammenti del pergamo (pulpito) giovanneo conservati al Metropolitan Museum of Art di New York. Di fronte all'entusiasmo della comunità locale, l' Opera della Primaziale Pisana ha deciso di rinnovare l'opportunità istituendo tre nuove visite gratuite rivolte ai residenti e agli studenti Unipi che si terranno il 13, 20 e 27 febbraio con le stesse modalità già sperimentate con successo a gennaio: dalle 19 alle 20:30 e numeri contingentati per garantire un'esperienza di qualità che permetta di comprendere appieno la portata dell'esposizione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mostra Giovanni Pisano: arrivano tre nuove visite gratuite. Ecco quando Approfondimenti su Pisa Giovanni Pisano Mostra su Giovanni Pisano: nuove occasioni in città, visite gratuite e conferenza aperta a tutti La mostra su Giovanni Pisano a Pisa sta attirando molti visitatori. Musei e visite gratuite. Domenica Metropolitana. Tutti i tesori in mostra La Domenica Metropolitana torna domenica 1 febbraio, offrendo ai residenti della Città Metropolitana la possibilità di visitare gratis i Musei Civici Fiorentini e Palazzo Medici Riccardi. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Pisa Giovanni Pisano Mostra Giovanni Pisano: arrivano tre nuove visite gratuite. Ecco quandoL'iniziativa dell'Opera della Primaziale Pisana per i residenti della provincia di Pisa e gli studenti dell'Ateneo pisano. In programma anche la conferenza Attualità e inattualità di uno scultore. Gi ... lanazione.it Pisa: mostra su Giovanni Pisano, nuove occasioni in città, visite gratuite e conferenza aperta a tuttiLa mostra Giovanni Pisano. Memoria di uno scultore continua a registrare un’ampia partecipazione di pubblico: inaugurata lo scorso 13 dicembre, l’esposizione sta confermando il grande interesse per ... toscanaoggi.it Nel 1926 a Pisa venne compiuta un’impresa straordinaria: la ricomposizione del pulpito di Giovanni Pisano, smembrato più di tre secoli prima. Una mostra all’Opera della Primaziale ricostruisce questa storia e racconta la fortuna critica dell’artista a quel tempo facebook Fino al 2 giugno #Lucca ospita la #mostra "Giovanni #Boldini. La seduzione della #pittura". Alla Cavallerizza di Piazzale Verdi, oltre 100 opere provenienti da importanti musei. #Capolavori fatti di pennellate rapide e incentrati sulla figura femminile. bit.ly/Mostr x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.