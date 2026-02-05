Morto nel 2021 Guglielmo Gatti non era stato seppellito ma nemmeno dichiarato defunto

Guglielmo Gatti, il criminale condannato all’ergastolo per l’omicidio dei suoi zii, è morto in carcere nel 2023. La notizia è passata inosservata, nessuno si è accorto della sua scomparsa fino a che non si sono fatte verifiche più approfondite. Gatti, morto nel 2021, non era stato seppellito, ma nessuno aveva dichiarato formalmente la sua morte. Ora si cerca di capire come sia potuto succedere e cosa si possa fare per evitare che incidenti simili si ripetano.

**Guglielmo Gatti, il criminale condannato all'ergastolo per aver assassinato i suoi zii, è morto in carcere nel 2023, ma nessuno se ne è accorto.** Era un uomo che aveva lasciato un segno indelebilmente negativo nella storia del crimine bresciano. Il decesso, avvenuto il 15 giugno 2023, a Opera, dove era detenuto da oltre dieci anni, è stato scoperto soltanto dopo quasi tre anni, grazie a una telefonata al carcere. Era un uomo che aveva ricevuto la condanna per un omicidio particolarmente brutale: Aldo Donegani e Luisa De Leo furono uccisi nel 2005, fatti a pezzi e gettati tra la vegetazione in un dirupo tra il Passo Vivione e il lago di Iseo.

