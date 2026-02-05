È morto Mario Merlino, figura avvolta da tanti dubbi. La sua storia resta ricca di enigmi, e ora che se n’è andato, molti si chiedono ancora chi fosse davvero. Tra le polemiche sulla sua ideologia, pochi conoscono i dettagli più profondi della sua vita. La sua scomparsa apre una finestra su un passato difficile e ancora tutto da capire.

Milano, 5 febbraio 2026 – I misteri se ne sono andati con lui. I misteri di una stagione tragica del Novecento italiano. I misteri degli anni insanguinati dalla strategia della tensione e dalle bombe che uccisero decine di persone per innescare la deriva autoritaria. A cominciare dalla strage di piazza Fontana, dai depistaggi per coprire i veri responsabili, dalla sequela infinita di processi e da una verità inevitabilmente azzoppata dai tentativi (spesso riusciti) di sviare le indagini e confondere il vero, il verosimile e il falso. Una storia in cui Mario Merlino ha recitato diversi ruoli: prima da imputato insieme a Pietro Valpreda, poi da indagato con Stefano Delle Chiaie e i neofascisti di Avanguardia Nazionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Morto Mario Merlino, neofascista o anarchico? Più che altro uomo dei (tanti) misteri. Che si è portato nella tomba

Approfondimenti su Mario Merlino

È morto Mario Merlino, 81 anni, noto per aver militato negli ambienti neofascisti degli anni Sessanta e poi aver cercato di farsi passare per anarchico.

È morto a Roma Mario Merlino, uno dei protagonisti degli scontri di Valle Giulia nel 1968.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Mario Merlino

Argomenti discussi: Fascista o anarchico? È morto Mario Merlino; Morto Mario Merlino, neofascista o anarchico? Più che altro uomo dei (tanti) misteri. Che si è portato nella tomba; Morto Mario Merlino, neofascista di Avanguardia Nazionale che si voleva far passare per anarchico; Morto a 81 anni Mario Merlino, l’anarcofascista finito anche nelle indagini di piazza Fontana.

Morto Mario Merlino, neofascista o anarchico? Più che altro uomo dei (tanti) misteri. Che si è portato nella tombaAveva 81 anni, fu fra i protagonisti dell’infinita vicenda della strage di piazza Fontana. Da imputato con Valpreda, poi da indagato con Stefano Delle Chiaie. Nel 1987 la definitiva assoluzione ... ilgiorno.it

Morto a 81 anni Mario Merlino, l’anarcofascista finito anche nelle indagini di piazza FontanaIntellettuale, scrittore e attivista politico, inizia la sua militanza politica nell’area neofascista, aderendo ad Avanguardia Nazionale per poi aderire, a Milano al Circolo 22 Marzo di Pietro Valpred ... ilgiorno.it

Mario Merlino è morto, fu tra i protagonisti degli scontri di Valle Giulia del 1968: aveva 81 anni facebook