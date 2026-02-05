morto aldo roscioni un visionario della baia che dagli alberghi ha costruito un sogno

E’ morto l’altra notte all’ospedale di Torrette Aldo Roscioni, il noto proprietario degli hotel La Fonte e Fortino Napoleonico. Per molti, era il “sindaco” di Portonovo, un uomo che ha trasformato gli alberghi in un vero e proprio sogno. Aveva 82 anni ed era considerato un visionario della baia. La comunità si stringe intorno alla famiglia nel dolore per la perdita di una figura storica della zona.

E’ morto l’altra notte all’ospedale di Torrette Aldo Amleto Roscioni, 82 anni, per tutti il "sindaco" di Portonovo, storico proprietario degli hotel La Fonte e Fortino Napoleonico. Roscioni era malato da tempo. I funerali verranno celebrati domani alle 10 nella chiesa di San Domenico. Un visionario. Uno che ha saputo guardare molto al di là del confine azzurro del mare di Portonovo. Quando nel 1978 Aldo Amleto Roscioni mise piede nella baia, lo scenario non era quello di oggi. Portonovo era poco più della spiaggia degli anconetani. Non c’erano strutture, non c’erano attrezzature, la ricettività alberghiera un sogno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

