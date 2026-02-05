Morte improvvisa di una neonata a Vittoria | disposta l' autopsia

Questa mattina a Vittoria si è deciso di fare l’autopsia sulla neonata morta venerdì scorso. Il medico legale Francesca Berlich verrà incaricata nel pomeriggio in sede di incidente probatorio, su disposizione del pubblico ministero Gaetano Scollo. La piccola di meno di un mese è morta mentre la madre la stava allattando. Ora si attendono i risultati degli esami per capire cosa sia successo.

Sarà conferito nel pomeriggio in sede di incidente probatorio l’incarico al medico legale Francesca Berlich per l’ autopsia disposta dal sostituto procuratore Gaetano Scollo sul corpo di una n eonata di meno di un mese di vita, morta venerdì 30 gennaio a Vittoria mentre la madre la stava allattando. L’ispezione cadaverica non aveva fatto emergere alcun segno sospetto sul corpicino della piccola. La madre che risulta unica indagata (atto dovuto, a garanzia del diritto alla difesa per gli accertamenti disposti), raporesentata dall’avvocato Valerio Palumbo, non ha nominato alcun consulente. Al termine del conferimento saranno avviate le operazioni previste. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Morte improvvisa di una neonata a Vittoria: disposta l'autopsia Approfondimenti su Vittoria Neonata Neonata di quattro mesi muore nel Lodigiano: disposta l’autopsia Neonata muore tra le braccia della mamma durante l'allattamento: «Forse un rigurgito fatale». Disposta l'autopsia Questa mattina a Vittoria, nel Ragusano, una neonata di soli 26 giorni è morta tra le braccia della madre mentre la stava allattando. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Vittoria Neonata Argomenti discussi: Morte cardiaca improvvisa, al Fatebenefratelli-Sacco un’innovazione salvavita per i pazienti; Morte cardiaca improvvisa, successo storico con il defibrillatore sottosternale di nuova generazione; È morta Maria Rita Parsi; Morte cardiaca improvvisa: nuova frontiera nella prevenzione grazie al defibrillatore sottosternale. Morte improvvisa di una neonata a Vittoria: disposta l'autopsiaSarà conferito nel pomeriggio in sede di incidente probatorio l’incarico al medico legale Francesca Berlich per l’ autopsia disposta dal sostituto ... gazzettadelsud.it Arriva finalmente la verità sulla causa della morte di Maria Rita Parsi: nessuna malattia, ecco come è mortaDopo qualche giorno dalla sua tragica e improvvisa scomparsa, ecco le cause della morte di Maria Rita Parsi: cosa è successo. donnapop.it La Sindrome del QT lungo è la patologia cardiaca genetica rara che rappresenta la prima causa di morte improvvisa sotto i 20 anni e circa il 15% delle cosiddette “morti in culla” o SIDS (acronimo dall’inglese Sudden Infant Death Syndrome). Questa malattia è facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.