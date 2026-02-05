Morocco evacuates 143,000 people in northwest as flood precaution interior ministry says

Le autorità marocchine hanno evacuato più di 143.000 persone nelle zone nord-occidentali del paese. La prevenzione delle inondazioni ha portato a questa grande operazione di allontanamento, mentre le condizioni meteo restano instabili. Le persone sono state trasferite in modo rapido e organizzato per evitare rischi maggiori. La situazione rimane sotto controllo, ma le autorità continuano a monitorare la zona.

RABAT, 5 febbraio (Reuters) - Le autorità marocchine hanno evacuato più di 143.000 persone nelle pianure nord-occidentali a rischio di inondazioni, ha detto giovedì il ministero degli Interni, in mezzo alle crescenti minacce di inondazioni dovute alle forti piogge, all'ingrossamento dei fiumi e al rilascio di altra acqua dalle dighe piene.

