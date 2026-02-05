Una donna di 67 anni, Daniela Cipriani di Cascina, è morta pochi giorni dopo essere stata coinvolta in un incidente in bici avvenuto il 16 settembre scorso. La procura ha disposto il patteggiamento a dodici mesi di reclusione per il responsabile dell’incidente.

PISA Daniela Cipriani di Cascina aveva 67 anni. Morì pochi giorni dopo l’incidente in bici che era avvenuto il 16 settembre del 2024. Ieri si è conclusa la vicenda penale con un patteggiamento davanti al giudice per le udienze preliminari, Eugenia Mirani, da parte della donna che si trovava al volante della vettura che l’aveva investita. L’incidente era avvenuto alla rotatoria di Riglione: la guidatrice, che abita in provincia di Pisa, era accusata di omicidio stradale: ha patteggiato 12 mesi con sospensione della pena le è anche stata sospeda la patente per un anno. Durante il procedimento è stato ricostruito che la signora era arrivata alla rotatoria a bordo della sua vettura a velocità ridotta, aveva visto la rotonda libera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Morì dopo l'incidente in bici. Donna patteggia dodici mesi



