Morde la batteria di un cellulare e gli esplode in faccia | panico in un negozio di elettronica – Video

Un uomo ha messo in bocca una batteria di un cellulare in un negozio indiano e subito è successo il finimondo. La scena, ripresa dalle telecamere di sorveglianza, mostra come l’esplosione abbia scatenato un bel panico tra i clienti. La batteria è esplosa in faccia all’uomo, provocando un grande spavento e confusione nel negozio. Per ora non ci sono dettagli su eventuali feriti, ma l’episodio ha fatto il giro del web in poche ore.

Panico in quello che sembra essere un negozio di elettronica in India. Il video ha fatto il giro del web: nella clip, girata grazie alle telecamere di sorveglianza del negozio, un uomo mette in bocca e morde una batteria di un telefono cellulare. Poco dopo la batteria esplode nella sua bocca e le fiamme gli avvolgono il volto. Ancora poco chiaro il motivo per cui l'uomo abbia afferrato e messo in bocca la batteria. Il gesto però ha scatenato il panico tra i presenti.

