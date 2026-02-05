Montpellier colpo Nardi | elimina uno spento Cobolli a Montpellier e torna nella top 100

Nardi sorprende tutti e batte Cobolli nel derby azzurro a Montpellier. Il giocatore pesarese, numero 2 del seeding, vince in due set e si riprende il posto nella top 100. Cobolli, invece, si spegne e lascia strada all’avversario, che ora aspetta lo statunitense Damm nei quarti.

Quattro volte contro a livello Atp, quattro volte lo stesso risultato. Luca Nardi batte di nuovo il collega e amico Flavio Cobolli, seconda testa di serie all'Atp 250 di Montpellier, con il punteggio di 6-2 6-3. Una prestazione tanto appariscente del pesarese, in controllo del match con il suo gioco brillante, pulito, dall'inizio alla fine, quanto sottotono del romano. Che continua ad avere difficoltà in questo inizio di 2026, con la terza sconfitta su quattro match disputati. Un'ora e quattordici minuti la durata di un incontro a senso unico, che ha premiato l'iniziativa e l'attitudine ai campi rapidi di Nardi, che dal canto suo può sorridere, tornando a vincere due partite di fila a livello Atp per la prima volta dallo scorso agosto a Cincinnati.

