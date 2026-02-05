Montevarchi Scuola Isidoro del Lungo Cuzzoni replica agli assessori Brandi e Nocentini

A Montevarchi il dibattito sulla sicurezza della scuola Isidoro del Lungo si surriscalda. Cuzzoni risponde agli assessori Brandi e Nocentini, che avevano criticato la gestione e la situazione dell’edificio. La discussione tra maggioranza e opposizione si accende, mentre gli insegnanti e i genitori chiedono interventi concreti per tutelare gli studenti.

Arezzo, 05 febbraio 2026 – Continua a Montevarchi il confronto politico sulla sicurezza della scuola Isidoro del Lungo, al centro di un botta e risposta tra maggioranza e opposizione. A intervenire nuovamente è il consigliere comunale del Partito Democratico Samuele Cuzzoni, che replica alla nota diffusa dagli assessori Giacomo Brandi e Sandra Nocentini in seguito all’interrogazione discussa nell’ultimo Consiglio comunale. «Prendo atto delle dichiarazioni degli assessori Brandi e Nocentini – afferma Cuzzoni – nelle loro stesse parole viene di fatto confermata la correttezza della segnalazione che avevo avanzato». 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Montevarchi. Scuola Isidoro del Lungo, Cuzzoni replica agli assessori Brandi e Nocentini Approfondimenti su Montevarchi Isidoro del Lungo Scuola Isidoro del Lungo: gli Assessori Brandi e Nocentini replicano a Cuzzoni Gli assessori Brandi e Nocentini rispondono alle accuse di Cuzzoni sulla sicurezza della scuola Isidoro del Lungo. Montevarchi. Scuola Isidoro del Lungo, Cuzzoni replica alla Giunta: «Nessun allarmismo, solo il dovere di chiedere chiarezza» Samuele Cuzzoni, consigliere comunale del PD a Montevarchi, torna a parlare sulla scuola Isidoro del Lungo. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Montevarchi Isidoro del Lungo Argomenti discussi: Montevarchi. Scuola Isidoro del Lungo, Cuzzoni replica alla Giunta: Nessun allarmismo, solo il dovere di chiedere chiarezza; Montevarchi, infiltrazioni di acqua alla scuola primaria Isidoro Del Lungo. Il consigliere Cuzzoni chiede interventi; Montevarchi. Scuola Isidoro del Lungo, Brandi e Nocentini rispondono a Cuzzoni: Allarmismi infondati. Nessun rischio per la sicurezza; Scuola Isidoro del Lungo: gli Assessori Brandi e Nocentini replicano a Cuzzoni. Montevarchi. Scuola Isidoro del Lungo, Cuzzoni replica alla giunta: «Nessun allarmismo, solo il dovere di chiedere chiarezza»Botta e risposta sulle infiltrazioni di acqua all’interno del plesso. msn.com Scuola Isidoro del Lungo: gli Assessori Brandi e Nocentini replicano a CuzzoniMontevarchi, Infondati allarmismi legati alla sicurezza, solo polemica sterile ... msn.com Progetto CONTINUITÀ Scuola Infanzia Isidoro Del Lungo I.C. Petrarca facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.