montepaschi cambia lo statuto il mercato punta sul piano lovaglio

Montepaschi ha approvato nuove modifiche allo statuto, dando alla banca strumenti più flessibili per gestire il futuro. La decisione arriva mentre il mercato guarda con attenzione al piano industriale presentato dall’amministratore delegato Luigi Lovaglio. Ora si attende di vedere come queste mosse influenzeranno la strada della banca toscana.

di Andrea Ropa SIENA Montepaschi cambia volto e approva modifiche statutarie che le danno nuovi strumenti per governare la banca e puntare sul piano industriale dell’ad Luigi Lovaglio. Ieri l’assemblea straordinaria ha introdotto la lista del cda, aumentato la componente variabile dei bonus manageriali, eliminato il tetto ai mandati degli amministratori e ridotto al minimo di legge le riserve legali sull’utile. Un vero e proprio rinnovamento del Dna del Monte, approvato con maggioranze bulgare: oltre il 99% dei voti a favore su tutti i punti all’ordine del giorno, con una partecipazione del 68% del capitale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

