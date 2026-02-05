Monreale si prepara alla riapertura della Pescheria Picarella, che torna in via Roma dopo anni di assenza. La storica sede del commercio ittico monrealese riaprirà il 10 febbraio, portando avanti una tradizione radicata nella città. I cittadini sono ansiosi di vedere di nuovo il mercato aperto nel luogo che ha fatto la storia del loro porto commerciale.

Pescheria Picarella torna in via Roma 71 a Monreale. Dal 10 febbraio riapre lo storico locale tra tradizione e qualità MONREALE – Un ritorno alle origini molto atteso dai monrealesi. Antonio Picarella riapre i battenti nello storico locale che ha fatto la storia del commercio ittico cittadino: dal 10 febbraio, la Pescheria Picarella “torna a casa”, riattivando la storica sede di via Roma 71. Il ritorno avviene dopo la fine dei lavori di rifacimento del basolato di Piazzetta Vaglica. Per Antonio Picarella, rientrare in questi locali non rappresenta solo una mossa strategica, ma una vera scelta di cuore e di continuità. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Monreale, la Pescheria Picarella “torna a casa”: il 10 febbraio riapre la storica sede di via Roma

Approfondimenti su Pescheria Picarella

Il Liceo Classico Pansini di Napoli, dopo tre anni, si prepara a riaprire la propria sede storica al Vomero, prevista per l'anno scolastico 2026-2027.

A Monreale, il Partito Democratico riapre la propria sede dopo più di otto anni di chiusura.