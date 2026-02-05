Monossido letale in casa | famiglia sterminata nella notte comunità sotto shock a Porcari

Una famiglia di Porcari è stata trovata senza vita nella loro casa durante la notte. Le quattro vittime, tra cui anche un parente che ora si trova in ospedale in condizioni critiche, sono state scoperte dai soccorritori arrivati sul posto. Al momento, gli investigatori cercano di capire come si sia sprigionato il monossido, che ha causato questa tragedia. La comunità è sotto shock per quanto accaduto.

Lucca - Quattro vittime, un parente in condizioni critiche e soccorritori intossicati: indagini in corso sulle cause della fuga di monossido in un'abitazione della Lucchesia. Una tragedia familiare si è consumata a Rughi, frazione del comune di Porcari, in provincia di Lucca, dove quattro persone hanno perso la vita a causa di una intossicazione da monossido di carbonio all'interno della loro abitazione. Le vittime appartenevano allo stesso nucleo familiare: padre, madre e due figli. Un quinto parente, giunto sul posto per verificare la situazione, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Cisanello a Pisa, dove resta ricoverato in condizioni gravi ma stabili.

