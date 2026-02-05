Monossido a Porcari | casa sotto sequestro perizia sulla caldaia e lutto cittadino chi sono le vittime

La morte di alcune persone a Porcari ha scosso il paese. Una caldaia difettosa ha rilasciato monossido di carbonio, portando alla morte di alcune vittime. La casa coinvolta è stata posta sotto sequestro, e nelle prossime ore si attende una perizia per capire meglio cosa sia successo. Nel frattempo, la comunità si stringe intorno alle famiglie colpite e si svolge un lutto cittadino. La tragedia si è consumata senza segnali evidenti, all’improvviso, lasciando tutti senza parole.

Cosa è successo a Porcari: la tragedia in via Galgani. Una tragedia silenziosa, senza fiamme né esplosioni, ma letale come poche. Nella serata di martedì 4 febbraio, poco prima delle 21, una famiglia di origine albanese è stata sterminata dal monossido di carbonio in un’abitazione di via Galgani, nella frazione Rughi, a Porcari, in provincia di Lucca. Le vittime sono Arti Kola (48 anni), la moglie Jonida (43), il figlio Hajdar (22) e la figlia Xhesika (15). Tutti trovati senza vita all’interno della casa. In condizioni gravissime lo zio, fratello del capofamiglia, che aveva tentato di soccorrere i parenti ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Cisanello, a Pisa. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Una famiglia di quattro persone è morta nella loro casa di via Galgani a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio.

Quattro persone sono morte a Porcari, in provincia di Lucca, a causa di una fuga di monossido di carbonio dalla caldaia di casa.

