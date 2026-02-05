Mondo giovani e nuove prospettive Ecco gli 80 di Strade di volontà | Sono parte attiva del territorio

A Roma si sono appena conclusi gli 80 incontri di “Strade di volontà”, un progetto dedicato ai giovani. Durante gli eventi, molti ragazzi hanno raccontato di sentirsi parte attiva del territorio e di voler contribuire al cambiamento. Gli esperti sottolineano che prevenire il disagio giovanile non è semplice, ma è fondamentale offrire loro supporto durante un’età complicata. Sostenere i giovani nella crescita personale e scolastica aiuta a ridurre la dispersione e a favorire la socializzazione in un contesto più ampio, vicino alle loro vite quotidiane.

Prevenire il disagio giovanile? Possibile ma non banale. E' fondamentale accompagnare i giovani nel corso di un'età delicata, sostenere ragazze e ragazzi nel loro percorso di crescita personale e scolastica, contrastando la dispersione scolastica e favorendo la socializzazione in un contesto integrato con il territorio. Qui, sul territorio, c'è un progetto importante che va in questa direzione. Infatti circa 80 ragazzi e ragazze si apprestano a ricevere l'attestato per la partecipazione a " Strade di volontà ", il progetto di continuità educativa extra-scolastica promosso dal Comune di Fucecchio e rivolto ai giovani di età compresa tra i 16 e i 25 anni, che si svolge principalmente nel periodo estivo.

A Bologna si è svolta la terza tappa del roadshow "Luiss & Confindustria", un'iniziativa che coinvolge giovani, formazione e imprese nel territorio.

