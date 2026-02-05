Molotov davanti a un locale con un centinaio di ragazzi a Bracciano | Preoccupati che accada una tragedia

Sabato sera a Bracciano, davanti al locale Jumanji, si è vissuta una scena di tensione. Due molotov sono state lanciate contro il locale mentre all’interno c’erano circa un centinaio di ragazzi. La paura tra i giovani è grande, molti temono che possa scappare qualcosa di peggio. La polizia sta indagando per capire chi ha compiuto l’attacco e cosa spinge a mettere in atto gesti così pericolosi.

Paura sabato sera al Jumanji di Bracciano, davanti al quale sono state lanciate due molotov. Il locale era aperto e c'erano un centinaio di ragazzi.

