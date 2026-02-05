La preside sospesa dell’Istituto Einaudi, Elena Pignolo, ha scritto al Ministero dopo mesi di silenzio. La donna si difende dalle accuse di molestie e definisce ingiusta la sospensione. Ora aspetta di capire quale sarà la risposta dall’alto.

Dopo mesi di silenzio forzato, la dirigente scolastica dell’Istituto Einaudi, attualmente sospesa, Elena Pignolo passa al contrattacco. A quasi un anno dall’indagine giudiziaria che l’ha travolta, una settimana fa ha scritto una lunga e durissima lettera al ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e al ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara. Per la prima volta espone la sua versione dei fatti e denuncia apertamente quella che definisce una "sproporzione ingiustificabile" tra il trattamento riservato a lei e quello al docente coinvolto nella stessa vicenda. Il caso è noto: nel gennaio 2025 una studentessa riferì a una docente di essere stata molestata da un professore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Molestie a scuola. La preside sospesa ha scritto al Ministro. Pignolo: "Un’ingiustizia"

