Mokambo Festival | a Chieti la competizione interregionale di cocktail a base di caffè

Torna a Chieti il Mokambo Festival, giunto alla sua 30esima edizione. L’evento si terrà lunedì 23 marzo al Dromedian live campus in via Piaggio. In questa giornata, baristi e appassionati di tutto il centro Italia si sfideranno in una gara di cocktail a base di caffè. La competizione promette di essere un momento di festa e di confronto per tutti gli amanti del settore.

A Chieti torna il Mokambo festival, che è giunto alla 30esima edizione. L'appuntamento con la competizione interregionale di cocktail a base di caffè è per lunedì 23 marzo, negli spazi del Dromedian live campus in via Piaggio.Ideato e condotto da Max Urru, il Mokambo speciality trophy i si.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Approfondimenti su Chieti Mokambo

Una nuova tendenza sta conquistando i social: un cocktail insolito a base di gelato alla vaniglia e vino rosso, che sta suscitando reazioni contrastanti.

Scopri la nuova proposta di colazione gourmet, un menù degustazione che unisce il classico French toast a un caffè di alta qualità.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Chieti Mokambo

Serie A2, la Stella Azzurra batte la Mokambo Chieti e centra la salvezza matematicaLa Stella Azzurra Roma conquista la salvezza diretta nel campionato di Serie A2 di basket maschile e lo fa senza passare per i playout. La vittoria ottenuta sulla Caffè Mokambo Chieti dalla compagine ... romatoday.it

Stella Azzurra Roma, successo preziosissimo nelle ultime battute di gara a ChietiTerzo match della seconda fase di campionato per la Stella Azzurra Roma, impegnata in casa della Chieti degli ex Jackson, Reale, Bartoli e Thioune; il successo va ai capitolini dopo un match al ... romatoday.it

SaralFood e Festival Mokambo, binomio inscindibile. Quella di marzo sarà la 30ma edizione del consueto appuntamento col caffè che conta. All'interno del padiglione dell'azienda si terrà, il 23 marzo, il 'Mokambo Speciality Coffee', Cocktail Competition ideata facebook