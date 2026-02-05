Mokambo Festival | a Chieti la competizione interregionale di cocktail a base di caffè

Torna a Chieti il Mokambo Festival, giunto alla sua 30esima edizione. L’evento si terrà lunedì 23 marzo al Dromedian live campus in via Piaggio. In questa giornata, baristi e appassionati di tutto il centro Italia si sfideranno in una gara di cocktail a base di caffè. La competizione promette di essere un momento di festa e di confronto per tutti gli amanti del settore.

